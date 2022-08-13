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Подросток получил серьезные травмы, пытаясь разобрать боеприпас в Белгородской области

Лейла Алиева
Происшествия
Подросток получил серьезные травмы, пытаясь разобрать боеприпас в Белгородской области
Фото: depositphotos

Подросток попал в реанимацию после попытки разобрать боеприпас в поселке Красный Октябрь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 13 августа.

— У нас плохая новость: в поселке Красный Октябрь Белгородского района ранен подросток. Мальчик получил травму, пытаясь разобрать боеприпас. В итоге сильно повреждены лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние мальчика тяжелое, он в реанимации, — рассказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что родители должны уделять особое внимание своим детям и объяснить им, что нельзя подходить к военной технике и воинским частям. Также СМИ и школам нужно максимально информировать детей и родителей об опасности, к которой может привести детское любопытство. Кроме того, Гладков поручил главам районов и добровольным народным дружинам усиленно дежурить и патрулировать территорию.

В случае обнаружения военной техники, необходимо отойти на безопасное расстояние и сразу же позвонить по телефону единой диспетчерской службы, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

В Белгородской области до 22 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности.

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