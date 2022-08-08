«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

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В Белгородской области до 22 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— «Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа, — написал он в своем Telegram-канале.

20 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области, в результате погиб один человек. По словам Гладкова, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке оказались поврежденными четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.

До этого стало известно, что в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера повредилось здание библиотеки в Грайвороне под Белгородом. Губернатор региона уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, 4 августа после обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они получили легкие осколочные ранения.