Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
Фото: Pixabay

В Белгородской области до 22 августа продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— «Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа, — написал он в своем Telegram-канале.

20 июля сообщалось, что ВСУ обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области, в результате погиб один человек. По словам Гладкова, был зафиксирован прилет пяти снарядов. В Нехотеевке оказались поврежденными четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб.

До этого стало известно, что в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера повредилось здание библиотеки в Грайвороне под Белгородом. Губернатор региона уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, 4 августа после обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека. По словам губернатора региона Александра Богомаза, они получили легкие осколочные ранения.

Белгородская область Россия Терроризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Не надо нас тревожить

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Даша Котвани
Даша Котвани

Яркий фестиваль специй и музыки

Георгий Федоров
Георгий Федоров

Штаты за Пелоси еще ответят

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Столицу ждет бум фастфудов

Все мнения
О проекте