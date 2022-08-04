Губернатор Богомаз: Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

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После обстрела со стороны Украины брянского села Климово пострадали два человека. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — заявил он.

На месте происшествия также продолжают работать экстренные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

О том, что украинские войска обстреляли приграничный поселок Богомаз сообщил в этот же день.

29 июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

На следующий день ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника была подавлена.