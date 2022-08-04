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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово

Анастасия Колоскова
Общество
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово
Фото: Telegram / Александр Богомаз

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничный поселок Климово Брянской области. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже в единой дежурно-диспетчерской службе Климовского района уточнили, что в результате обстрела были ранены два человека — мужчина и женщина.

— Мужчина отправлен амбулаторно домой, женщина находится в хирургии, — цитирует сообщение РИА Новости.

29 июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

На следующий день ВСУ обстреляли приграничный поселок Теткино Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских военнослужащих огневая точка противника была подавлена.

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