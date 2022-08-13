«У меня в доме родились пятеро детей»: Волочкова приютила у себя иностранную семью

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова приютила семью иностранцев в своем загородном особняке.

По ее словам, она поселила в своем доме большую семью из среднеазиатского государства.

— У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей! — рассказала Волочкова.

Она также добавила, что посол Таджикистана лично позвонил ей и выразил благодарность за гостеприимство. При этом недоброжелатели Волочковой обвинили ее в том, что она приняла чужих людей в свой дом, а родную дочь Ариадну даже не вспоминает, передает Пятый канал.

До этого балерина ответила на обвинения в алкоголизме. По ее словам, если не пить просекко с клубникой и не курить хороший кальян, то это будет прямым путем в психиатрическую больницу. При этом звезда подчеркнула, что алкоголь и балет нельзя совмещать, а она ежедневно проводит время на репетициях по несколько часов, следовательно, если бы артистка страдала алкоголизмом, то не смогла бы заниматься.