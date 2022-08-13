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Андрей Бочкарев: Права более 24 тысяч обманутых дольщиков удалось восстановить в Москве за 11 лет

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Права более 24 тысяч обманутых дольщиков удалось восстановить в Москве за 11 лет
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала года в столице не появилось ни одной проблемной жилой стройки, а права обманутых дольщиков были восстановлены. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года решены проблемы 157 пострадавших граждан. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию четырех домов площадью 60,6 тысячи квадратных метров, а также компенсационным мероприятиям, — отметил он.

По словам заммэра, в столице уделяют особое внимание гражданам, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Одними из важных задач являются защита прав всех обманутых дольщиков и исключение возможности появления подобных ситуаций.

Уточняется, что всего с 2011 года в столице смогли помочь 24 437 пострадавшим гражданам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов отметил, что в ТиНАО осталось достроить пять проблемных объектов для дольщиков. По его словам, в настоящее время специалисты работают еще на четырех площадках.

Дольщики Москва Андрей Бочкарев
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