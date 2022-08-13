Андрей Бочкарев: Движение по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года

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Движение пассажирских поездов по третьему Московскому центральному диаметру «Ленинградско-Казанский» и четвертому «Киевско-Горьковский» откроется до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 августа.

— Важной составляющей транспортной системы Москвы, помимо автодорог и линий метро, являются железнодорожные магистрали. С 2011 года построено 362,2 километра железнодорожных путей, открыто 46 новых и реконструировано 44 действующих остановочных пункта, — отметил он.

По словам заммэра, в настоящее время уже работают маршруты МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Также специалисты продолжают строительство путей на Киевском направлении Московской железной дороги и соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты также продолжают ремонтные работы в вестибюле станции московского метро «Комсомольская». В настоящее время идут подготовка стен к облицовке мрамором, установка несущих балок специальным составом и металлом.