Служба управления наземным транспортом начала работать в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице начала работать единая служба управления наземным транспортом. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Для многих людей наземный городской транспорт — это единственная возможность доехать до места учебы, до места работы, в больницу и решить ежедневные дела. Поэтому транспортному комплексу и наземному городскому транспорту уделяется не меньше внимания, чем Московскому метрополитену, — отметил он.

По словам Ликсутова, центр управления наземного городского транспорта контролирует работу почти 1,4 тысячи маршрутов. Все они проходят внутри города, а также из Подмосковья в Москву и обратно. С созданием центра выполнение расписания наземного транспорта улучшилось почти на 30 процентов, уточняет РИА Новости.

До этого стало известно, что в Москве появятся зарядные станции повышенной мощности на 60 киловатт для электромобилей. Также специалисты уже устанавливают в городе «быстрые» зарядки мощностью 50 киловатт. Благодаря этому время на подзарядку автомобиля сократится.