Служба занятости назвала наиболее популярные среди москвичей сферы деятельности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичный центр занятости населения «Моя работа» перечислил сферы, куда москвичи предпочитают трудоустраиваться чаще всего.

Так, среди соискателей популярны сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, а также транспорт и логистика.

— Эти отрасли наименее подвержены флуктуации рынка труда. На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тысяч вакансий, из них около 60 процентов — по этим направлениям, — отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

По ее словам, еще одной причиной популярности этих отраслей является высокая общественная значимость. Также указанные сферы предполагают большое количество должностей с низким порогом входа, где требования минимальны.

В сервисной индустрии москвичи чаще всего отдают предпочтения таким специальностям, как повар, официант, парикмахер и администратор на ресепшен. Что касается оптовой и розничной торговли, то горожане чаще ищут позиции менеджера по продажам, продавца-консультанта, кладовщика, кассира и комплектовщика заказов, а в сфере транспорта и логистики — водителя автомобиля, логистика, диспетчера автотранспорта, экспедитора и оператора кол-центра, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого столичный центр занятости пригласил горожан на бесплатные тренинги и вебинары для начинающих предпринимателей. Так, 17 августа в 11:00 пройдет вебинар, где самозанятые узнают, как отстаивать свои права при работе с заказчиками.