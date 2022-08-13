Публика отказалась идти на концерты Семенович и Малинина в Геленджике

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Российские артисты Александр и Никита Малинины 12 и 13 августа планировали выступить с концертом в Геленджике и Сочи, но из-за высоких цен на билеты публика не стала их покупать.

Уточняется, что артисты не смогли собрать даже треть зала. За первые ряды поклонники отдали шесть тысяч рублей, а дальние места продавались за 1700 рублей.

— Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места в третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе, — отметили сотрудники касс.

Кроме того, в Геленджике сорвался еще один концерт. На этот раз у певицы Анны Семенович и группы «Земляне». Средств, которые удалось собрать, не хватило даже на оплату перелета Семенович. В настоящее время покупателям возвращают деньги за несостоявшееся выступление, передает StarHit.

По мнению режиссера и актера Сергея Никоненко, популярные в России знаменитости не смогут найти своих зрителей в других странах. Он подчеркнул, что вся аудитория российских звезд осталась на родине, а иностранцам они быстро наскучат.