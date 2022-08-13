«Шелупонь»: Никоненко заявил о невостребованности сбежавших из РФ звезд за границей

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По мнению режиссера и актера Сергея Никоненко, популярные в России знаменитости не смогут найти своих зрителей в других странах.

Он уверен, что покинувшие Россию после февраля 2022-го звезды больше не смогут вернуться в страну, а жалеть об их уходе — глупо. Актер подчеркнул, что с уходом некоторых артистов отечественная культура не станет беднее.

— Плакать «Ой, какие мозги уехали!» точно не будем. В 1920-е годы знаете, какие мозги утекали из страны? Вот по тем плакали, тех было жалко. А это — шелупонь. Эти пусть едут, — отметил Никоненко.

По словам режиссера, вся аудитория российских звезд осталась на родине, а иностранцам они быстро наскучат, передает Woman.ru.

До этого Никоненко отметил, что Шаляпин — единственный артист, кто был востребован и нужен за границей, но при этом исполнял песни на русском языке.

До этого Никоненко раскритиковал Чулпан Хаматову за антироссийскую позицию. По его словам, ему жаль Хаматову, поскольку он считает ее талантливой артисткой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в прибалтийском государстве.