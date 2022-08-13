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Один человек пострадал в результате пожара на Люблинской улице

Лейла Алиева
Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара на Люблинской улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Люблинская улица, 78к2 Карта всех событий

В результате пожара в столичном районе Люблино пострадал один человек. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Уточняется, что возгорание произошло в 12:41 на первом этаже строящегося 25-этажного здания по адресу улица Люблинская, дом 78, корпус 2. Его площадь составила два квадратных метра.

Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате пострадал один человек. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь, пишет агентство городских новостей «Москва».

В этот же день произошло еще одно возгорание. Так, на стройке около электродепо Братеево загорелся башенный кран. Площадь пожара составила два квадратных метра.

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