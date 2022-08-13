Один человек пострадал в результате пожара на Люблинской улице
В результате пожара в столичном районе Люблино пострадал один человек. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.
Уточняется, что возгорание произошло в 12:41 на первом этаже строящегося 25-этажного здания по адресу улица Люблинская, дом 78, корпус 2. Его площадь составила два квадратных метра.
Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате пострадал один человек. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь, пишет агентство городских новостей «Москва».
В этот же день произошло еще одно возгорание. Так, на стройке около электродепо Братеево загорелся башенный кран. Площадь пожара составила два квадратных метра.