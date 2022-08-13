Сергей Собянин: Около 400 площадок для воркаута создано в Москве за пять лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За пять лет специалисты построили около 400 площадок для воркаута в столичных скверах, парках, на месте пустырей и снесенных гаражей. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича — от мала до велика. К счастью, вернулась мода на здоровый образ жизни, и город с удовольствием поддерживает этот тренд, — подчеркнул мэр.

Так, в парке 850-летия Москвы появилась большая крытая зона, такую же площадку построили в Детском Черкизовском парке и между улицами Миклухо-Маклая и Введенского.

По словам Собянина, общедоступные спортплощадки есть в каждом районе. Кроме того, в городских парках строятся целые спортивные кластеры, например, парки «Яуза» и «Братеевская пойма», отметил он в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что дворец спорта «Некрасовка» в составе одноименного ТПУ введут в эксплуатацию в 2023 году. В трехэтажном здании построят два плавательных бассейна, ледовую арену, универсальный игровой зал, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, а также зал единоборств.