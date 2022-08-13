В Финляндии посоветовали Эстонии создать армию и забыть о «море НАТО»

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Жители Финляндии отреагировали на заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который предложил превратить Балтику во «внутреннее море НАТО» и закрыть Финский залив для флота России.

— Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза, — написал пользователь под никнеймом М.

Он подчеркнул, что это «ни в коей мере» не отвечает интересам страны. Многие читатели отметили, что слова Певкуры носят нереалистичный характер.

Так, пользователь pass_menp задумался о стоящих на вооружении у Финляндии ракетах. По его словам, эти снаряды не способны пересечь Финский залив, что является прямой противоположностью заявлениям Певкура.

Кроме того, финны задумались о реакции Москвы на данное решение. Mika_Prinkkil считает, что России не понравится блокада международных вод. А Harri_Kivel заявил, что при дальнейшем развитии событий Финляндия будет втянута в конфликт, который ей вовсе не нужен, передает РИА Новости.

12 августа Певкур сообщил, что Финляндия и Эстония начали проведение переговоров, в ходе которых может быть согласован план создания общей системы противоракетной обороны. По его словам, данное решение позволит закрыть Финский залив для военных кораблей России.