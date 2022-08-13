Более 150 тысяч пассажиров перевезли теплоходы от Северного речного вокзала с начала года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

От Северного речного вокзала с начала периода навигации отправилось более 2 тысяч рейсов до причалов «Химки» и «Захарково», что позволило перевезти более 150 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 13 августа.

— Добраться с берега на берег быстрее всего по воде, поэтому в этом году мы запустили новый речной маршрут от Северного речного вокзала до Химок, а также возобновили работу переправы до Захаркова, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что от вокзала ходят теплоходы «850 лет Москве» и «Москва-1», а оплатить проезд можно картой «Тройка» на самом судне или в кассе № 8. Отправления осуществляются ежедневно, а дорога займет всего 10–30 минут в зависимости от назначения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

8 августа сообщалось, что с начала сезона водной навигации почти 703 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом на экскурсионно-прогулочных маршрутах по Москве-реке. Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке начался 24 апреля 2022 года.