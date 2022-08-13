Жилой проект по рекомендациям ЮНЕСКО возведут в Пресненском районе

Фото: Пресс-служба Москомстройинвеста

Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 27с4 Карта всех событий

В Пресненском районе появится новое общественное пространство на территории бывшего вагоноремонтного завода Московско-Александровской железной дороги. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в субботу, 13 августа.

— Городской квартал откроет Пресню, которая долгое время оставалась недоступной для горожан. Ее новая история начнется с общественных пространств, созданных по принципу ЮНЕСКО «сохранение индивидуальности городов с заботой о культурном наследии», — сказала она.

Отмечается, что в рамках работ почти 40 процентов территории отведут под благоустройство и возведение торговых объектов. Согласно проекту, общественное пространство займет площадь порядка 65 тысяч квадратных метров. Там появятся Московский гастрономический центр, шопинг-аллея, термы, детские зоны и многое другое.

2 августа Пятова сообщила, что более двух тысяч рабочих мест появится в жилом комплексе в Пресненском районе Москвы. Первая очередь проекта включает два жилых корпуса, которые будут объединены общим стилобатом, и еще одну жилую башню.