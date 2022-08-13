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Все жилищные госуслуги департамента городского имущества перевели в электронный вид

Лейла Алиева
Город
Все жилищные госуслуги департамента городского имущества перевели в электронный вид
Фото: Unsplash

С начала года почти 40 процентов запросов на предоставление услуг в жилищной сфере поступило в электронном виде. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала 2022 года поступило уже 40 тысяч запросов, из них около 40 процентов — через портал mos.ru. Благодаря переводу в электронный вид обратиться за получением госуслуг можно в любое время, а затем следить за ходом их оказания в личном кабинете, — отметил он.

По словам Ефимова, некоторые услуги объединили, и в результате их осталось семь, что также упрощает выбор для пользователей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что вместе с переводом жилищных госуслуг в электронный вид москвичам стали доступны новые услуги по предоставлению помещений и денежных выплат горожанам, которые состоят на жилищном учете, а также по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил, что цифровые сервисы позволяют жильцам многоквартирных домов в Москве дистанционно решать общие задачи по эксплуатации дома быстро и просто.

Госуслуги Владимир Ефимов Москва
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