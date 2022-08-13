Руководство Каховской ГЭС сообщило об отключении турбины после удара ВСУ

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Один из гидроагрегатов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) был отключен после ракетного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский в субботу, 13 августа.

— На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата, — сказал он.

Замдиректора добавил, что решение об отключении турбины было принято в целях соблюдения мер безопасности. По его словам, удары ВСУ привели к увеличению рисков разлива масла, передает ТАСС.

29 июля сообщалось, что ВСУ нанесли серию ракетных ударов по району Херсонской области Украины, где находится Каховская ГЭС. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, ВСУ специально стреляют по данному району.

12 августа сообщалось, что украинские военнослужащие совершили обстрел Каховской гидроэлектростанции. Замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов добавил, что украинские войска в ходе удара использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, производимую в США.