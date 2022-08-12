Украинские военные совершили удар по Каховской ГЭС из HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие совершили обстрел Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется, — сказал он.

Стремоусов добавил, что украинские войска в ходе удара использовали реактивную систему залпового огня HIMARS, производимую в США, передает РИА Новости.

29 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по району Херсонской области Украины, где находится Каховская ГЭС. По словам главы администрации Каховского района Владимира Леонтьева, ВСУ специально стреляют по данному району.

До этого стало известно, что украинская армия нанесла удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС. Она не пострадала, однако в мосту есть дырки.

Накануне представитель администрации региона Владимир Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле Запорожской АЭС. В результате обстрела радиационный фон не изменился.