Замглавы Херсонской ВГА рассказал о повреждениях моста на дамбе Каховской ГЭС

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС. Дамба не пострадала, в мосту есть дырки, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в субботу, 23 июля.

— Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосте, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала, — заявил Стремоусов.

Глава администрации района Владимир Леонтьев добавил, что атаку удалось отбить, а повреждения моста оказались незначительными.

Кроме того, Леонтьев сообщил об ударе ВСУ по мосту через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка. Было зафиксировано несколько попаданий, передает РИА Новости.

До этого Стремоусов обвинил военных США в обстреле Антоновского моста. По его словам, за обстрелами моста стоят не украинские националисты.

Ранним утром 20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего сооружению был нанесен серьезный ущерб. После нападения в регионе усилили системы противовоздушной обороны в Херсонской области, поставив вооружение для перехвата ракет.