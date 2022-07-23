Замглавы Херсонской ВГА обвинил США в обстреле Антоновского моста

Фото: Минобороны РФ

За обстрелами Херсонской области, в том числе Антоновского моста, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS стоят не ВСУ, а американские солдаты. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в субботу, 23 июля.

— За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев, — заявил Стремоусов.

Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие на Украину, пояснил он.

Замглавы Херсонской ВГА добавил, что над восстановлением Антоновского моста уже работают специалисты, его реконструируют в любом случае. Кроме того, при необходимости через Днепр будут развернуты дополнительные понтонные переправы, передает РИА Новости.

Ранним утром 20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате чего сооружению был нанесен серьезный ущерб. После нападения в регионе усилили системы противовоздушной обороны в Херсонской области, поставив вооружение для перехвата ракет.