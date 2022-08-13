Новый экомаршрут по ВДНХ появился в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Мосприрода и ВДНХ разработали новый экомаршрут по главной выставке страны, его протяженность составила 2,51 километра. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 августа.

— Маршрут начинается у главного входа в природно-исторический парк «Останкино», а заканчивается у экспозиции экосистем. Гости увидят Садовый пруд, посетят павильоны № 28 и 29, а также экспозицию экосистем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут проходит через озелененную территорию ВДНХ и природно-исторический парк «Останкино». Москвичи смогут пройти по экотропе, высота которой доходит до 6,5 метра, а общая длина участка составила порядка 500 метров.

В процессе прогулки горожане увидят разнообразие хвойных и лиственных деревьев, кустарников и так далее. Кроме того, они смогут познакомиться с обитателями ВДНХ: тритонами, травяными и остромордыми лягушками, живородящими ящерицами и многим другим, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 12 по 21 августа в столице состоится международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Посетители смогут посмотреть более 20 садов и арт-объектов от дизайнеров из России и Белоруссии.