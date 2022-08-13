Врач раскрыла причину прибавки веса у женщин после 45 лет

Фото: depositphotos

После 40–45 лет многие женщины сталкиваются с проблемой набора веса. Об этом сообщила частный врач по вопросам женского здоровья Верити Биггс.

— Это связано с несколькими факторами, такими как снижение активности, а также изменение обмена веществ и распределения жира. Женщины обычно накапливают жир вокруг талии, что приводит к изменению силуэта. Некоторые теряют активность из-за возрастных заболеваний, например, проблем с суставами, — сказала она.

Специалист отметила, что зачастую увеличения веса связывают с менопаузой. Однако это связано лишь с процессами старения и изменения распределения жира.

Для похудения врач рекомендует внести долгосрочные изменения в образ жизни. По ее словам, стоит начать больше двигаться, правильно питаться, а также наладить режим сна, передает «МедикФорум».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, который способствует похудению и омоложению организма. По мнению специалиста, вещество способствует ускорению процесса, потому что ускоряет метаболизм.