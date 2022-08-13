Астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

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Предстоящая неделя, как ожидается, будет удачной для разрешения личных вопросов и поиска работы. Астрологи рекомендуют с 15 по 21 августа не вступать в конфликты и воздержаться от незапланированных покупок.

На следующей неделе Львы окажутся в ударе. Их ждет успех в привычных сферах жизни, что положительно скажется на достижении целей. Им рекомендуют не сдерживаться и идти напролом.

Начало недели для Овнов идеально подходит для новых свершений и достижения успехов. Они могут спокойно бросить все силы, но уже с четверга нужно начать отдыхать. Впереди их ждет еще очень много важных событий.

Для Тельцов с 15 по 21 августа настанет благоприятное время для долгосрочных планов. Им следует следует сперва убедиться, что решение того стоит и только потом действовать.

Близнецы же увидят плоды своей работы. Однако им стоит воздержаться от огласки успехов. Особое внимание стоит уделить событиям после среды. В это время не следует привлекать внимание завистников.

Новая неделя станет для Раков удачным временем для решения финансовых вопросов. Представителям этого знака зодиака не надо стесняться говорить о своих достоинствах и профессионализме.

Успех Дев будет зависеть от них самих. В начале недели им необходимо полностью посвятить себя достижению давно поставленной цели, а в выходные можно спокойно отдохнуть.

Для Весов настанет нервный период. Будут возникать ситуации, в которых они могут повести себя неразумно, но надо держать себя в руках. Не стоит торопиться, а лучше тщательно подготовить почву для нового шага.

Скорпионы на предстоящей неделе начнут работать в одиночку. Они не смогут зависеть от других, ведь впереди важные события. Несмотря на это, результат их только порадует.

У Стрельцов начнется неделя обучения здоровому эгоизму. Им предстоит понять значение личных границ. Как только это получится, для них начнется новая жизнь.

Козерогам нужно отдохнуть. Если у них давно не было отпуска — то лучше времени уже не найти. А если работа не отпускает, стоит распределить нагрузку максимально плавно. Лишнее перенапряжение только навредит.

Как и Козерогам, Водолеям не стоит напрягаться. Их труд будут мало ценить, а работа пойдет не лучшим образом. Не стоит идти на поводу у эмоций: это приведет только к неправильным решениям.

Предстоящая неделя станет для Рыб периодом любви. Именно в это время нужно бросить все силы и время на свою половинку, передает Teleprogramma.pro.

Специалисты по звездному небу считают, что представители некоторых знаков зодиака являются прирожденными предпринимателями.