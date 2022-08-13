Насмерть сбившего велосипедистку в Москве водителя отправили в СИЗО

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Россия, Москва, Полковая улица Карта всех событий

Суд заключил под стражу водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил ехавшую на электровелосипеде женщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 13 августа.

— Суд с учетом позиции прокуратуры Северо-Восточного административного округа избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 12 августа на улице Полковой. Обвиняемый управлял грузовиком с прицепом и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В том же направлении двигалась женщина на электровелосипеде . В результате водитель совершил на нее наезд, а от полученных травм женщина скончалась на месте.

В середине июля в башкирском селе Бакалы пьяный водитель за рулем Audi сбил насмерть четырех пешеходов. Авария произошла в пятом часу утра на 5-м километре объездной дороги села Бакалырано.

Четыре девушки вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. В этот момент на скорости 110 километров в час в них въехал 23-летний местный житель.