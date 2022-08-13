Ландшафтный парк и зона отдыха у прудов появятся в Молжаниневском районе

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Россия, Москва, Синявинская улица Карта всех событий

В Молжаниновском районе специалисты комплекса городского хозяйства обустроят ландшафтный парк и зону отдыха возле прудов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 13 августа.

Отмечается, что работы пройдут между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и территорией школы «Перспектива». Площадь парка составит более четырех гектаров, а обустройство будет проходить в рамках программы «Мой район».

Так, на территории появятся детская площадка, две зоны отдыха и три зоны для воркаута. На данный момент рабочие закончили укрепление береговой полосы прудов, обустроили экотропы и настилы у воды, а также подготовили основания для детской и спортивных площадок. Работы планируется завершить в сентябре, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро «Давыдково» на западе Москвы. Он расположился на территории Козловского леса.