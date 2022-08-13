Три дома, где жили конструкторы авиационной и космической техники, капитально отремонтируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

12, Большой Власьевский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

В столице пройдет капитальный ремонт трех зданий, где жили советские выдающиеся конструкторы авиационной и космической техники. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что каждое здание имеет уникальную архитектуру. Для ее сохранения специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали индивидуальные проекты работ.

Так, работы пройдут в доме 14 по Новопесчаной улице. Здесь жил советский ученый и авиаконструктор Сергей Егер, который принимал участие в создании практически всех самолетов марки «Ту». Специалисты восстановят фасад здания, отремонтируют декоративные элементы и вернут оригинальную окраску дома.

В доме 14 на улице Павла Корчагина жил советский и российский ученый, основоположник космической стыковочной техники, конструктор Владимир Сыромятников. Он принимал участие в разработке первого спутника, кораблей «Восток» и «Восход» и много другого. В ходе ремонта здания рабочие приведут в порядок крыши и фасады. Завершить ремонт планируется этой осенью.

Кроме того, недавно подошел к концу капитальный ремонт дома 12 в Большом Власьевском переулке. На протяжении 20 лет здесь жил советский авиаконструктор, академик Российской академии наук Алексей Туполев. Специалисты заменили инженерные системы, сделали ремонт в подвали и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 июля сообщалось, что в столице в рамках программы капитального ремонта жилого фонда приведут в порядок три дома. Раньше в них жили преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова и Московской консерватории имени П. И. Чайковского.