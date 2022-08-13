Нутрициолог рассказала, как избавиться от папиллом

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Появившиеся на теле человека папилломы свидетельствуют о наличии одноименного вируса. Об этом сообщила нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина.

— Если у вас постоянно растут папилломы, лучше перестраховаться и сдать анализы, чтобы типировать вирус, — сказала она.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) присутствует в организме многих людей. Однако для его активации зачастую необходимы определенные факторы.

Например, снижение иммунитета, сбои работы микрофлоры кишечника, нарушения в работе печени и так далее. Для предотвращения развития болезни специалист рекомендует первым делом наладить работу выделительной системы. Кроме того, нужно позаботиться об укреплении имунной системы и нормализовать работу печени, передает «МедикФорум».

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