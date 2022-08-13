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Нутрициолог рассказала, как избавиться от папиллом

Александр Афонин
Общество
Нутрициолог рассказала, как избавиться от папиллом
Фото: depositphotos

Появившиеся на теле человека папилломы свидетельствуют о наличии одноименного вируса. Об этом сообщила нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина.

— Если у вас постоянно растут папилломы, лучше перестраховаться и сдать анализы, чтобы типировать вирус, — сказала она.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) присутствует в организме многих людей. Однако для его активации зачастую необходимы определенные факторы.

Например, снижение иммунитета, сбои работы микрофлоры кишечника, нарушения в работе печени и так далее. Для предотвращения развития болезни специалист рекомендует первым делом наладить работу выделительной системы. Кроме того, нужно позаботиться об укреплении имунной системы и нормализовать работу печени, передает «МедикФорум».

Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что растяжки на коже, или стрии, могут появиться из-за резкого изменения веса. При этом легче предотвратить их возникновение, нежели избавиться от этого дефекта.

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