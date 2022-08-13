Бесплатный мастер-класс по актерскому искусству пройдет в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 14 августа пройдет тематическая встреча и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что событие приурочено к 100-летию со дня рождения советского киноактера, танцора и хореографа, композитора Бориса Сичкина. Мероприятия пройдут в рамках образовательного цикла «Моим оружием было искусство».

— Великая Отечественная не обошла стороной Бориса Моисеевича, поэтому для Музея Победы знаково отметить вековой юбилей советского артиста. В годы войны он был солистом-танцовщиком ансамбля Красноармейской песни и пляски, — говорится в сообщении.

Гости музея смогут узнать подробнее о жизни и творческом пути Бориса Сичкина. Мастер-класс пройдет под руководством актера театра МХАТ им. Горького Максима Пушенкова. В ходе занятия он поделится секретами творческой профессии.

Кроме того, 13 и 14 августа в Музее Победы состоятся мастер-классы по основам живописи. Творческие занятия будет проводить автор выставки «Мы от рода русского», художник-документалист, представитель Союза художников России Григорий Гукасов.