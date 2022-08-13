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Миранчук забил в первом матче за «Торино»

Егор Провоторов
Спорт
Миранчук забил в первом матче за «Торино»
Фото: pixabay

Российский футболиста Алексей Миранчук, недавно перебравшийся на правах аренды из «Аталанты» в «Торино», забил гол в первом же матче за свою новую команду. Хавбек поразил ворота клуба «Монца» в первом туре итальянской Серии А.

Гол был забит российским атакующим полузащитником на 43-й минуте встречи. Алексей подобрал мяч около штрафной и вторым касанием отправил его мимо вратаря.

Отмечается, что в перерыве главный тренер туринцев поменял отечественного футболиста, вместо которого на поле вышел другой экс-игрок Российской Премьер-Лиги Никола Влашич, выступавший не так давно за московский ЦСКА.

Sport24 со ссылкой на агента Миранчука Вадима Шпинева сообщает, что замена была вынужденной — игрок заканчивал тайм с повреждением.

— Замена Леши связана в том числе с тем, что он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра правой ноги, — заявил агент футболиста.

В начале июля бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что изоляция российского футбола — не повод ныть и расслабляться.

Футбол Италия Алексей Миранчук
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