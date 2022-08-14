Для стадиона «Авангард» на востоке Москвы построят котельную

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 33 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия столицы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг, 11 августа, приняла решение о предоставлении земельного участка и внесении изменений в правила землепользования и застройки на шоссе Энтузиастов для строительства котельной. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Глава ведомства Анастасия Пятова заявила, что земельный участок площадью 0,07 гектара будет предоставлен АО «Мосгаз» сроком на шесть лет для строительства котельной, которая будет обеспечивать теплоснабжением стадиона «Авангард» на востоке столицы.

Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 356 квадратных метров. В настоящее время этот земельный участок свободен от объектов капитального строительства, пишет «Агентство городских новостей Москва».

В минувшую субботу, 13 августа, стало известно, что в Пресненском районе появится новое общественное пространство на территории бывшего вагоноремонтного завода Московско-Александровской железной дороги.