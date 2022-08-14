Рисунки москвичей вошли в виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки» опубликовал на своем сайте Музей Победы. В электронную экспозицию вошли работы жителей столичного региона. Всего на выставке представлено больше 2,5 тысячи рисунков участников международного конкурса о подвигах четвероногих друзей человека.

Зрители смогут увидеть работы о собаках-героях времен Великой Отечественной войны — санитарах, связистах, подрывниках и других. Среди художников — и совсем юные и начинающие живописцы, и профессиональные мастера.

До следующего четверга, 18 августа, посетители сайта Музея Победы смогут отдать свой голос за понравившуюся работу. По итогам народного голосования выберут победители номинации «Приз зрительских симпатий».

Помимо этого, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: дети от 6 до 17 лет, а также взрослые. Специальные призы также подготовят телеканал «Звезда», Российское Движение Школьников и «Юнармия». Итоги конкурса будут подведены в субботу, 20 августа. Победителей и участников ждут подарки от Музея Победы и партнеров конкурса.

Накануне стало известно, что в Музее Победы 14 августа пройдет тематическая встреча и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству.