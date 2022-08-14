В столичном районе Солнцево появился новый остановочный павильон на МКАД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево, посёлок Мещерский Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) появился новый остановочный павильон. Он был установлен по просьбам жителей неподалеку от поселка Мещерский в столичном районе Солнцево.

Всего на магистрали сейчас имеются 133 остановки общественного транспорта, которые постоянно меняют на современные. 26 павильонов в настоящее время уже обновили, пишет официальный сайт мэра Москвы.

По словам заммэра столичного региона по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых остановках комфортно ждать транспорт в любую погоду, на них есть понятные схемы и график движения, можно даже зарядить смартфон.

— В этом году установили уже 597 остановок нового типа, в планах до конца года заменить 1,5 тысячи павильонов, — подчеркнул глава Дептранса.

В начале августа в столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.