В столичном районе Солнцево появился новый остановочный павильон на МКАД
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) появился новый остановочный павильон. Он был установлен по просьбам жителей неподалеку от поселка Мещерский в столичном районе Солнцево.
Всего на магистрали сейчас имеются 133 остановки общественного транспорта, которые постоянно меняют на современные. 26 павильонов в настоящее время уже обновили, пишет официальный сайт мэра Москвы.
По словам заммэра столичного региона по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых остановках комфортно ждать транспорт в любую погоду, на них есть понятные схемы и график движения, можно даже зарядить смартфон.
— В этом году установили уже 597 остановок нового типа, в планах до конца года заменить 1,5 тысячи павильонов, — подчеркнул глава Дептранса.
В начале августа в столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.