Ежегодная выставка гладиолусов пройдет в «Аптекарском огороде» с 18 по 20 августа
В конце следующей недели, с 18 по 20 августа в ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка гладиолусов.
Столичный клуб гладиолусоводов представит сорта и гибриды российской и иностранной селекции, в том числе новинки. Все цветы члены сообщества вырастили в условиях Московской области и ближайших регионов.
Гостей смогут удивить гладиолусы с оригинальной и даже экзотической формой цветка, редким сочетанием оттенков, гофрированные, супергофрированные, а также с бахромой по краю лепестков, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Цветоводы готовы ответить на вопросы гостей, также можно будет заказать посадочный материал для высаживания гладиолусов у себя на балконе или на даче.
Выставка состоится в субтропической оранжерее на проспекте Мира. Купить билеты можно в кассах и онлайн на сайте «Аптекарского города». Члены многодетных семей и дошкольники смогут посетить выставку бесплатно.
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