Учителя физкультуры рассказали, что самое главное при работе с детьми

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В день физкультурника редакция официального сайта мэра Москвы рассказала, какие упражнения любят эти педагоги, зачем играть в футбол с закрытыми глазами и почему опоздание на урок вредно для здоровья.

Авторы публикации на mos.ru уверены, что учитель физкультуры традиционно представляется со строгим взглядом, требовательностью и громким голосом. Однако молодые столичные педагоги рушат эти стереотипы, стремясь стать для детей наставниками. Они не только прививают своим подопечным любовь к спорту, однако и сами играют в футбол, снимают клипы и даже пишут стихи.

Учитель школы № 1518 Виталий Гусев уверен, что современный педагог должен не просто передавать знания, а прививать любовь к активному образу жизни и мотивировать детей собственным примером.

— После урока дети должны покидать зал с отличным настроением и желанием вернуться сюда снова, а это зависит от учителя. Я стараюсь во всем держать баланс: усердно поработали — можно и поиграть, посмеяться. Нередко я присоединяюсь к игре сам, это вызывает у детей настоящий восторг. А чтобы было честно, первый тайм помогаю одной команде, а второй — другой, — рассказал он.

Такой подход пришелся по нраву не только школьникам, но и членам экспертной комиссии: в этом году Гусев стал лауреатом конкурса «Учитель года Москвы».

Преподаватель физкультуры педагогического колледжа №18 «Митино» Анастасия Дардик считает, что самым важным для такого педагога является умение замотивировать детей, вселить в них уверенность в своих силах.

Учитель физкультуры школы №1571 Ринат Фаттяхетдинов рассказал о важности совместных со школьниками интересов. По его словам, отыскать подход можно к любому ребенку, главное — верно оценить его возможности.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за пять лет специалисты построили около 400 площадок для воркаута в столичных скверах, парках, на месте пустырей и снесенных гаражей.