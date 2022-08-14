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Конгрессмены-демократы призвали нацразведку оценить последствия действий Трампа

Егор Провоторов
В мире
Конгрессмены-демократы призвали нацразведку оценить последствия действий Трампа
Фото: Whitehouse

Представители Демократической партии в Конгрессе США направили директору национальной разведки Эврил Хейнс письмо с просьбой оценить вероятное нанесение ущерба нацбезопасности со стороны экс-президента страны Дональда Трампа.

Он хранил секретные государственные документы в своем поместье в штате Флорида. Об этом сообщается в субботу, 13 августа, на сайте комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей американского конгресса, пишет ТАСС.

Демократы требуют проведения немедленной проверки и оценки ущерба в связи с сообщениями о том, что экс-глава государства забрал и хранил в своем личном поместье строго конфиденциальную информацию. Также они попросили как можно скорее провести закрытый брифинг для законодателей, который будет касаться проведения оценки нанесенного ущерба.

Накануне появилась информация, что обыск на территории поместья бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

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