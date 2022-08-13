Стало известно, из-за чего сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа

Фото: Whitehouse

Обыск на территории поместья бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился по статьям о незаконно использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Об этом в минувшую пятницу, 12 августа, сообщает газета The New York Times.

В рассекреченном до этого документе говорится о том, что экс-главу Белого дома подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Из резиденции Дональда Трампа изъято 11 комплектов документации, которая могла бы содержать секретную информацию. Согласие на рассекречивание ордера и проведение обыска дали юристы бывшего президента США, пишет газета «Известия».

Накануне предыдущий американский президент в собственной социальной сети Truth опроверг информацию о том, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в Мар-а-Лаго якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Трамп заявил, что такие публикации являются очередной газетной уткой.

Ранее в пятницу экс-лидер Соединенных Штатов в своей социальной сети Truth опроверг данные о том, что сотрудники ФБР при обыске в его поместье якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Он заявил, что подобные публикации являются очередной газетной уткой.