Зачем в доме Трампа организовали обыски и причем тут Россия

Фото: Whitehouse

В доме экс-президента США Дональда Трампа провели обыск. По показаниям очевидцев, в нем участвовали более 100 агентов ФБР, он длился несколько часов. В результате были изъяты некоторые документы. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», в чем подозревают Трампа.

По его словам, экс-президента США подозревают в сотрудничестве с Россией. Тем не менее Трамп имел право забрать с собой документы, которые принадлежали ему во время президентского срока.

— Дональда Трампа в очередной раз подозревают в сотрудничестве с Россией, а также в разглашении государственной тайны. По традиции США документы президента принадлежат ему и после истечения его срока. Я считаю, что ничего особенного не случилось из-за того, что Трамп забрал какие-то бумаги. Все знаменитые библиотеки американских президентов — это архивы документов, которые они добровольно передавали обществу. В данной ситуации стоит очень большой вопрос: можно ли Трампа в чем-то обвинять, — заявил политолог.

Журавлев считает, что демократы организовали обыски в поместье Трампа, чтобы обвинить его в госизмене и не допустить к участию в президентской гонке.

— Однако демократы в открытую говорят, что главная и единственная задача нынешнего президента США Джо Байдена — не допустить Трампа к власти. Но его шансы возрастают с каждым днем. Обыски — это ответ демократов Дональду Трампу в традициях 1937 года. Они ищут способы обвинить его в государственной измене, чтобы не допустить к выборам, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что Дональда Трампа не в чем обвинять, так как он не владеет сверхсекретной информацией.

— Обыски в имении Трампа устроены специально. У Америки много государственных тайн, например, распределение стратегических установок ракет или военное производство. Но у Трампа не может быть какой-то сверхсекретной информации о деятельности США, — заключил Журавлев.