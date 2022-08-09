Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности обыска ФБР в поместье Трампа

Александр Афонин
В мире
Появились подробности обыска ФБР в поместье Трампа
Фото: Whitehouse

Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа длился несколько часов, в результате чего сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли некоторые документы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

— Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли «часы», завершился изъятием бумажных документов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе работ на месте присутствовала адвокат экс-президента Кристина Бобб, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье. Экс-глава Белого дома связал произошедшее с возможным участием в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.

Позже издание New York Post сообщило, что участие в обыске имения Трампа принимали не менее 100 сотрудников ФБР. К дому бывшего американского президента подъехало несколько бронированных транспортных средств. Очевидец сравнил произошедшее со сценой из «Крепкого орешка». По данным издания, ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.

ФБР Дональд Трамп Обыски
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте