Появились подробности обыска ФБР в поместье Трампа

Фото: Whitehouse

Обыск в доме экс-президента США Дональда Трампа длился несколько часов, в результате чего сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли некоторые документы. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

— Обыск во Флориде, на который, согласно одному из источников, ушли «часы», завершился изъятием бумажных документов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе работ на месте присутствовала адвокат экс-президента Кристина Бобб, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье. Экс-глава Белого дома связал произошедшее с возможным участием в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.

Позже издание New York Post сообщило, что участие в обыске имения Трампа принимали не менее 100 сотрудников ФБР. К дому бывшего американского президента подъехало несколько бронированных транспортных средств. Очевидец сравнил произошедшее со сценой из «Крепкого орешка». По данным издания, ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома.