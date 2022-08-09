Трамп рассказал об обысках ФБР в своем поместье

Фото: Whitehouse

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в поместье американского политика Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщил сам экс-президент США в комментарии информационному агентству Reuters.

Бывший глава Белого дома связал эти обыски спецслужб в его поместье с возможным участием в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году, пишет ТАСС.

На минувших выходных Дональд Трамп заявил, что США в ряде аспектов опустились до уровня стран третьего мира. По словам политика, во время его правления еще несколько лет назад ситуация в стране кардинально отличалась. Он выразил мнение, что республиканцы должны будут приступить к исправлению текущего положения дел уже в ноябре текущего года, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.

До этого Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война будет худшей в истории, потому что Соединенные Штаты владеют самым современным вооружением.