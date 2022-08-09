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Дом Трампа обыскивали не менее 100 агентов ФБР

Егор Провоторов
Общество
Дом Трампа обыскивали не менее 100 агентов ФБР
Фото: Whitehouse

Минимум 100 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) принимали участие в обыске имения экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет издание New York Post со ссылкой на очевидца произошедшего.

По словам собеседника издания, к дому бывшего американского президента подъехало несколько бронированных транспортных средств, а в поместье вошли «по меньшей мере 100» агентов бюро.

По информации источника, Мар-а-Лаго было по большей части закрыто, а единственными людьми, которые находились на месте, являлись близкие друзья Трампа и персонал, работающий в этом месте. Очевидец сравнил произошедшее со сценой из «Крепкого орешка», пишет РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что его имение обыскали агенты ФБР. По мнению экс-президента Соединенных Штатов, произошедшее может быть связано с его возможным участием в президентских выборах 2024 года.

До этого Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война будет худшей в истории, потому что Соединенные Штаты владеют самым современным вооружением.

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