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WP: ФБР искало в доме Трампа связанные с ядерным оружием документы

Юлия Курганова
В мире
WP: ФБР искало в доме Трампа связанные с ядерным оружием документы
Кадр из сериала «Сверхъестественное» / 2005 год

Федеральное бюро расследований (ФБР) искало в доме экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в штате Флорида секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. Об этом сообщило в четверг, 11 августа, издание Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что обыск указывает на обеспокоенность нынешних американских властей по поводу засекреченной информации, которая может попасть в чужие руки.

9 августа сообщалось, что в доме Трампа провели обыск. По показаниям очевидцев, в нем участвовали более 100 агентов ФБР, он длился несколько часов. В результате были изъяты некоторые документы. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», в чем подозревают Трампа.

ФБР Дональд Трамп Обыски Документы Ядерное оружие
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