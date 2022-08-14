Французский обозреватель счел антироссийские санкции «самоубийством» для Запада

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Введенные западными странами против России санкции ударили по самим этим государствам и являются «самоубийством» для Евросоюза. Таким мнением поделился в субботу, 13 августа, обозреватель французского портала Agoravox Кальман Шнур.

Аналитик высмеял обещание главы французского Минфина Брюно Ле Мэра «ввести тотальную экономическую и финансовую войну с Россией» и вызвать крах ее экономики. Вместо коллапса РФ ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» западных стран и падением авторитета Запада. По этой причине такие страны, как Венгрия, начинают игнорировать рестрикции против России.

Также, по мнению Шнура, антироссийская истерия западных стран привела к ограничению свободы слова на Западе и зависимости информационной повестки этой части мира от воли Соединенных Штатов, пишет газета «Известия».

Накануне журналисты Bloomberg заявили, что Турция проигнорировала призывы западных стран ввести антироссийские санкции, чем расколола единый западный фронт в вопросе ограничительных мер против России.