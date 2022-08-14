Роулинг начали угрожать расправой за осуждение покушения на писателя Рушди

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Автор серии произведений о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг получила в свой адрес угрозы расправой после того как осудила нападение на писателя Салмана Рушди. Об этом в субботу, 13 газета, рассказали журналисты издания Daily Mail.

В ответ на выступление писательницы ей пригрозил убийством некий Меер Асиф Азиз, который характеризует себя как «политического активиста-исследователя, студента и общественного деятеля». По информации британских СМИ, Азиз проживает в Пакистане, поддерживает исламистский экстремизм и сочувствует Ирану.

Как позднее отметила Джоан Роулинг, она уже обратилась за защитой к представителям органов правопорядка. Помимо этого, писательница обратилась к администрации социальной сети Twitter с просьбой заблокировать аккаунт Азиза, пишет газета «Известия».

В начале нынешнего года полиция Шотландии не посчитала уголовным преступлением публикацию в интернете адреса Роулинг. В ноябре своем Twitter Роулинг заявила, что недавно три незнакомца сфотографировались на фоне ее дома и выставили в интернет снимки с адресом звезды. Отмечается, что знаменитость неоднократно обращалась в полицию, чтобы защитить себя и своих близких от злоумышленников. Однако угрозы продолжаются.