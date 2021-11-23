Незнакомцы угрожают писательнице Роулинг

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Писательнице Джоан Роулинг поступают угрозы убийства. В своем Twitter она заявила, что недавно три незнакомца сфотографировались на фоне ее дома и выставили снимки с адресом звезды в интернет.

Отмечается, что знаменитость неоднократно обращалась в полицию, чтобы защитить себя и своих близких от злоумышленников. Однако угрозы продолжаются.

Также автор серии книг о волшебнике Гарри Поттере «поблагодарила» всех, кто жаловался на ее публикации и сейчас они удалены.

— Я также хотела бы поблагодарить шотландскую полицию за их поддержку и помощь в этом деле, — сказала Роулинг в соцсети.

Отмечается, что писательница в последние годы не была единственной, кто столкнулся с преследованиями со стороны защитников трансгендерных людей.

В конце октября «Вечерняя Москва» писала о девушке, которая в своем доме создала музей, посвященной вселенной Гарри Поттера. За двадцать лет она собрала более пяти тысяч вещей, которые так или иначе связаны с поттерианой.

В конце лета в Эдинбурге кафе, где писательница Джоан Роулинг сочинила несколько книг о Гарри Поттере, частично сгорело в результате пожара.