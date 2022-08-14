Электричество в Эстонии сочли предметом роскоши

Фото: alexliivet / CC BY 2.0

Электричество на территории Эстонии стало «предметом роскоши» по причине своей высокой стоимости. Подобное мнение в субботу, 13 августа, высказал кандидат на должность председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс.

По словам политика, необходимо предпринять конкретные шаги, чтобы сделать доступную электроэнергию, произведенную на территории прибалтийской страны для ее граждан, пишет газета «Известия».

— Нужно немедленно выйти из энергообмена и воспользоваться внутренними источниками энергии. Цена на электроэнергию в Эстонии должна быть как минимум на один цент ниже, чем в Латвии и Финляндии, — подчеркнул Тоотс.

5 августа Латвия возобновила импорт российского газа, который был прекращен в конце июля в связи с нарушениями условий отбора. Уточняется, что газ из России поставляется по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, входящему из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, куда может идти газ только российского происхождения. В настоящее время в газоизмерительную станцию «Лухамаа» идет почти четыре миллиона кубометров в сутки