Солист группы «Корни» списал коллектив на ретро-дискотеки

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Группа «Корни» появилась довольно неожиданно и весьма быстро набрала популярность благодаря первому месту в первом сезоне «Фабрики звезд». Бойзбенд сразу начал собирать площадки уровня «Олимпийского» и семь лет гастролировал по ним, были даже моменты, когда коллектив давал по три концерта в день.

— Сейчас уже все, мы «Ретро FM». Мы сейчас по дискотекам 90-х катаемся, хотя мы не из 90-х, — признался вокалист группы Александр Бердников в интервью порталу StarHit.

Из первоначального состава в группе остались лишь Алексей Кабанов и Александр Бердников. Павел Артемьев и Александр Асташенок покинули квартет по истечении трудового соглашения. Уже 12 лет в составе группы выступает другой вокалист Дмитрий Пакуличев.

«Старожилы» группы отметили, что подобный бешеный ритм жизни, какой был два десятка лет назад, они уже не выдержат. Бердникова и Кабанова устраивает, что сейчас они дают по пять-семь выступлений в месяц, и даже этот показатель им кажется большим.

Накануне бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева объяснила, по какой причине на проекте «Фабрика звезд» участникам не дали создать смешанные квартеты, куда бы входили и парни, и девушки.