В Роспотребнадзоре рассказали о возможности заразиться лихорадкой Западного Нила в России

Фото: Unsplash

Риски инфицирования лихорадкой Западного Нила на территории России не исключены, комары-переносчики встречаются во многих регионах, однако в нынешнем году случаев заболевания не было зафиксировано, заявила журналистам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах (за исключением отдельных районов Севера), — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Пшеничная уточнила, что в 2020 году в России было выявлено десять новых случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила, а в 2021-м — 76. При этом в январе-июне 2022 года — ни одного.

С начала сезона распространения инфекции в нынешнем году и по состоянию на 20 июля в Европе зарегистрировано 19 случаев лихорадки Западного Нила, при этом количество заболевших там в этом году меньше, чем в отдельные годы в недалеком прошлом, подчеркнула Пшеничная.

В конце июля врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.