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Москвичам рассказали о жаркой и сухой погоде 14 августа

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о жаркой и сухой погоде 14 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 14 августа, в столичном регионе сохранится антициклонный характер погодных условий. При переменной облачности будет солнечно, жарко и сухо, передают синоптики.

Воздух в Москве и области прогреется до 30 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

— В столице сохранится жаркая погода с температурой до +30 градусов, выраженным дефицитом кислорода в течении дня. Для людей старшего возраста погодные условия гипоксического типа и термическим дискомфортом являются крайне нагрузочными, и могут провоцировать обострение хронических заболеваний, — предупредили специалисты.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице по мнению эксперта тоже может оказаться слишком жаркой.

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