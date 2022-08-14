Прохладная ночь и жаркий день: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

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В середине августа в столице сохранится необычно жаркая и сухая погода, при этом ночи будут довольно холодными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По мнению собеседника «ВМ», есть три варианта развития погодных событий на ближайшее время.

— Самый вероятный вариант, на мой взгляд, — погода без осадков, с довольно прохладными ночами и жаркой погодой днем — сохранится до 22 августа. Следующий вариант — до конца августа. Но это менее вероятно. И третий — до середины следующей недели. Это самый маловероятный вариант, — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул: с уверенностью до 90 процентов можно говорить, что каждый следующий день на предстоящей неделе будет похож на предыдущий. Утром будет довольно свежо — 10–15 градусов, в центре города — чуть теплее. Днем воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, уточнил Шувалов.

Дождей в ближайшее время не ожидается, заметил собеседник «ВМ».

— Ветер будет слабый, без осадков. Есть небольшая вероятность дождя в четверг. Но с такой заблаговременностью сказать сложно, — пояснил специалист.

Устоявшаяся погода необычно жаркая для августа, поэтому вода в открытых водоемах пока еще подходит для купания, уточнил синоптик. Однако не в ночной период: среднесуточная температура уже приближается к плюс 17–18 градусам, а ночью иногда фиксируется температура ниже плюс 10 градусов, резюмировал эксперт.